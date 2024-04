Charles, guarda-redes do Vitória de Guimarães, foi eleito melhor guarda-redes da Liga no mês de março, destacando-se à frente de Matheus (Sp. Braga) e Ricardo Velho (Farense), num período em que assumiu a titularidade na baliza dos minhotos.

O guarda-redes brasileiro de 30 anos recolheu 32,48 por cento dos votos dos treinadores da Liga, destacando-se à frente dos homólogos do Sp. Braga (12,82 por cento) e do Farense (11,97 por cento).

No mês de março, com Bruno Varela lesionado, Charles fez quatro jogos e consentiu apenas dois golos, contribuindo de forma determinante para o registo cem por cento vitorioso da equipa comandada por Álvaro Pacheco no período em análise.