João Mário voltou a ser eleito, pelo terceiro mês consecutivo, como melhor médio da Liga, neste caso relativo ao prémio do mês de março, ao recolher a maioria dos votos dos treinadores, destacando-se à frente de Iván Jaime (Famalicão) e do companheiro Chiquinho (Benfica).

O melhor defesa foi João Basso (Arouca)

No mês de março, o Benfica somou três triunfos na Liga, com João Mário em especial destaque frente ao Famalicão (2-0), Marítimo (3-0), neste caso com um golo e uma assistência, e ainda Vitória Guimarães (5-1), com mais dois golos.

João Mário recolheu, assim, 28,21 por cento dos votos dos treinadores da Liga, destacando-se à frente de Iván Jaime, com 12,82 por cento, e de Chiquinho, com 11,11 por cento.