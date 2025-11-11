Pedro Gonçalves foi eleito como melhor médio do mês do campeonato, no período referente a setembro e outubro.

O jogador do Sporting foi o mais votado, com 24,84 por cento das preferências dos treinadores do campeonato.

Pedro Gonçalves foi titular nos seis jogos do Sporting durante os dois meses contribuindo com quatro golos e três assistências.

O internacional português bateu a concorrência de Luís Esteves, do Gil Vicente, (18,95 por cento) e ainda de Froholdt (FC Porto) que alcançou uma pontuação de 10,46 por cento dos votos.

(Artigo atualizado às 12h34)