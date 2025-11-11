Liga
Liga: Pote eleito melhor médio do mês de setembro e outubro
Jogador do Sporting ficou à frente de Luís Esteves, do Gil Vicente, e Froholdt, do FC Porto
Pedro Gonçalves foi eleito como melhor médio do mês do campeonato, no período referente a setembro e outubro.
O jogador do Sporting foi o mais votado, com 24,84 por cento das preferências dos treinadores do campeonato.
Pedro Gonçalves foi titular nos seis jogos do Sporting durante os dois meses contribuindo com quatro golos e três assistências.
O internacional português bateu a concorrência de Luís Esteves, do Gil Vicente, (18,95 por cento) e ainda de Froholdt (FC Porto) que alcançou uma pontuação de 10,46 por cento dos votos.
