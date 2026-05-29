Ricardo Horta, avançado do Sp. Braga, é o décimo elemento do melhor onze do ano da Liga Portugal que resulta do voto dos capitães e treinadores do principal escalão no final da temporada.

O avançado do Sp. Braga, que não foi convocados por Roberto Martínez, participou em 28 dos 34 jogos do Sp. Braga, marcou 14 golos e fez quatro assistências nos 2.337 minutos em que esteve em campo. Vencedor da distinção de Homem do Jogo por sete vezes, foi o terceiro jogador que mais vezes venceu este prémio na temporada 2025/26.

Como contributo do FC Porto (5 jogadores), Sporting (3) e Sp. Braga (2), este onze não conta ainda com nenhum representante do Benfica, quando falta apenas definir o terceiro elemento do ataque que deverá ficar completo, este sábado, com Luis Suárez, melhor marcador da Liga com 28 golos.

Os dez nomes revelados até ao momento: Diogo Costa (FC Porto); Alberto Costa (FC Porto), Bednarek (FC Porto), Kiwior (FC Porto) e Maxi Araújo (Sporting); Zalazar (Sp. Braga), Hjulmand (Sporting) e Froholdt (FC Porto); Trincão (Sporting) e Ricardo Horta (Sp. Braga).