A duas jornadas do fim do campeonato, Darwin Núñez lidera confortavelmente a corrida para melhor marcador da Liga.

O avançado do Benfica já festejou 26 vezes neste campeonato, e tem uma vantagem de seis golos sobre Mehdi Taremi, do FC Porto.

O iraniano, de resto, ganhou uma nova «almofada» de conforto esta noite, com o bis ao Vizela, em relação a Ricardo Horta. O capitão do Sp. Braga até fez um golo ao Belenenses, mas está agora a três do vice-líder dos artilheiros.

Fran Navarro, do Gil Vicente, continua em quarto lugar, com 15 golos, mas está pressionado por Evanilson. O avançado do FC Porto também marcou ao Vizela, por uma vez, e chegou aos 14 tentos, igualando o registo de... Luis Díaz, ele que deixou os azuis e brancos em janeiro, para o Liverpool.

