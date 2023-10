Simon Banza juntou-se a Héctor Héctor Hernández no topo da lista dos melhores marcadores da Liga ao marcar o primeiro golo do Sp. Braga no empate com o Gil Vicente (3-3). O avançado congolês passa a contar com os mesmos sete golos do que o espanhol do Desp. Chaves que, nesta ronda, ficou em branco.

Logo a seguir surge Viktor Gyökeres, com seis golos, que também ficou em branco, no Bessa, onde o Sporting venceu com golos de Geny Catamo (primeiro golo na Liga) e Pedro Gonçalves (3 golos).

Na lista dos melhores marcadores, destaque ainda para João Mendes que, com mais um golo marcado na goleada do Vitória ao Chaves (5-0), juntou-se a um grupo de ilustres, como Paulinho (Sporting), Di María (Benfica), Ricardo Horta (Sp. Braga) e Róbert Bozeník (Boavista), todos com cinco golos.

OS MELHORES MARCADORES

7 GOLOS:

Héctor Hernández (Desp. Chaves)

Simon Banza (Sp. Braga)

6 GOLOS:

Viktor Gyökeres (Sporting)

5 GOLOS:

Paulinho (Sporting)

Di María (Benfica)

Ricardo Horta (Sp. Braga)

Róbert Bozeník (Boavista)

João Mendes (V. Guimarães)

4 GOLOS:

Tiago Morais (Boavista)

Carlinhos (Portimonense)

Samuel Essende (Vizela)

Maxime Dominguez (Gil Vicente)