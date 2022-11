Fran Navarro marcou mais um golo nesta última ronda, na derrota do Gil Vicente, em casa, diante do Portimonense (1-2), e, desta forma, juntou-se ao benfiquista Gonçalo Ramos, no topo da lista dos melhores marcadores da Liga, com 7 golos.

A equipa de Barcelos, 16.ª classificada da Liga, não está ao mesmo nível da época passada, mas o avançado espanhol continua de pontaria afinada. Na época passada, Navarro marcou 16 golos e este ano já soma sete, num total de dez do Gil Vicente, em apenas doze jornadas.

Nesta 12.ª ronda da Liga, Evanilson, com dois golos, e Taremi, com mais um, reforçaram o grupo de mais diretos perseguidores dos lideres que conta ainda com Rafa Silva e Pedro Gonçalves que, nesta semana, ficaram em branco.

Quem está também a subir, nesta lista é Edwards (Sporting), com mais dois golos, João Mário (Benfica) e Boateng (Rio Ave), todos com mais um golo nesta última ronda.

A lista dos melhores marcadores da Liga

7 Golos:

GONÇALO RAMOS (Benfica)

FRAN NAVARRO (Gil Vicente)

6 Golos:

RAFA SILVA (Benfica)

EVANILSON (FC Porto)

TAREMI (FC Porto)

PEDRO GONÇALVES (Sporting)

5 Golos:

JOÃO MÁRIO (Benfica)

AZIZ (Rio Ave)

BANZA (Sp. Braga)

EDWARDS (Sporting)

4 Golos:

DAVID NERES (Benfica)

HÉCTOR (Desp. Chaves)

BOATENG (Rio Ave)

NUNO SANTOS (Sporting)

RICARDO HORTA (Sp. Braga)

VITINHA (Sp. Braga)