O Benfica recebeu e goleou esta noite o Arouca por 5-0, num encontro em que Pavlidis foi um dos principais destaques ao marcar um hat-trick. O avançado grego chegou assim aos oito golos no campeonato, saltando para a liderança da classificação dos melhores marcadores e ultrapassando Pablo Filipe (Gil Vicente) que marcou esta sexta-feira.

No mesmo encontro Ivanovic também faturou e o tento do croata permitiu que alcançasse os três golos na Liga. Ainda este sábado, destaque para André Luiz (Rio Ave) e Vinícius Lopes (Santa Clara) que chegaram aos quatro e três golos, respetivamente.

De relembrar, Jesus «Chuchu» Ramirez (Nacional) e Luis Suárez (Sporting) ainda não jogaram esta jornada e pode voltar a haver mexidas no topo da classificação.

Os melhores marcadores da Liga:

8 GOLOS:

Vangelis Pavlidis (Benfica)

7 GOLOS:

Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)

6 GOLOS:

Jesus «Chuchu» Ramirez (Nacional)

Luis Suárez (Sporting)

Clayton Silva (Rio Ave)


5 GOLOS:           

Samu Omorodion Aghehowa (FC Porto)                

Guilherme Schettine (Moreirense)        

Pedro Gonçalves (Sporting)

4 GOLOS

Alfonso Trezza Hernández (Arouca)

André Luiz (Rio Ave)

3 GOLOS:

«Marezi» Marko Milovanović (Alverca)               

Naïs Djouahra (Arouca)                           

Jérémy Livolant  (Casa Pia)                   

Francisco Trincão  (Sporting)

Luís Esteves (Gil Vicente)

Vinícius Lopes (Santa Clara)

Franjo Ivanovic (Benfica)

RELACIONADOS
Benfica-Arouca, 5-0 (crónica)
Estrela-Rio Ave, 1-2 (crónica)
Santa Clara-AVS, 2-0 (crónica)