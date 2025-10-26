Liga: hat-trick isola Pavlidis no topo dos melhores marcadores
Avançado grego do Benfica esteve em destaque na goleada por 5-0 frente ao Arouca
O Benfica recebeu e goleou esta noite o Arouca por 5-0, num encontro em que Pavlidis foi um dos principais destaques ao marcar um hat-trick. O avançado grego chegou assim aos oito golos no campeonato, saltando para a liderança da classificação dos melhores marcadores e ultrapassando Pablo Filipe (Gil Vicente) que marcou esta sexta-feira.
No mesmo encontro Ivanovic também faturou e o tento do croata permitiu que alcançasse os três golos na Liga. Ainda este sábado, destaque para André Luiz (Rio Ave) e Vinícius Lopes (Santa Clara) que chegaram aos quatro e três golos, respetivamente.
De relembrar, Jesus «Chuchu» Ramirez (Nacional) e Luis Suárez (Sporting) ainda não jogaram esta jornada e pode voltar a haver mexidas no topo da classificação.
Os melhores marcadores da Liga:
8 GOLOS:
Vangelis Pavlidis (Benfica)
7 GOLOS:
Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)
6 GOLOS:
Jesus «Chuchu» Ramirez (Nacional)
Luis Suárez (Sporting)
Clayton Silva (Rio Ave)
5 GOLOS:
Samu Omorodion Aghehowa (FC Porto)
Guilherme Schettine (Moreirense)
Pedro Gonçalves (Sporting)
4 GOLOS
Alfonso Trezza Hernández (Arouca)
André Luiz (Rio Ave)
3 GOLOS:
«Marezi» Marko Milovanović (Alverca)
Naïs Djouahra (Arouca)
Jérémy Livolant (Casa Pia)
Francisco Trincão (Sporting)
Luís Esteves (Gil Vicente)
Vinícius Lopes (Santa Clara)
Franjo Ivanovic (Benfica)