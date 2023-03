João Mário até falhou um penálti nos Barreiros, mas acabou depois por contribuir com um golo para a vitória do Benfica sobre o Marítimo (0-3), e com isso igualou o colega Gonçalo Ramos no topo da lista de melhores marcadores da Liga.

O avançado ficou em branco, desta vez, pelo que ambos somam agora 15 golos.

Mehdi Taremi (FC Porto) e Fran Navarro (Gil Vicente) têm 13 golos, sendo que este último também falhou um penálti neste sábado, na derrota frente ao Rio Ave.

Pote, do Sporting, completa o top 5 com 12 golos.