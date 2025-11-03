O Gil Vicente venceu esta segunda-feira o Santa Clara, por 1-0, no jogo que fecha a décima jornada da Liga, com o golo decisivo a ser marcado por Pablo.

O avançado gilista continua em excelente forma e, depois de mais um tento, igualou Pavlidis (Benfica) no primeiro lugar da lista de melhores marcadores da competição.

Pablo soma agora oito golos em dez partidas, os mesmos que o grego dos encarnados. Pote (faturou contra o Alverca), Luís Suárez e Guilherme Schettine, que bisou frente ao Arouca, são os nomes que se seguem com sete golos.

Aqui fica a lista de melhores marcadores do campeonato:

Oito golos: Vangelis Pavlidis (Benfica) e Pablo (Gil Vicente).

Sete golos: Schettine (Moreirense), Luis Suárez (Sporting) e Pote (Sporting).

Seis golos: Samu (FC Porto), Clayton (Rio Ave) e Jesús Ramírez (Nacional).

Cinco golos: Yanis Begraoui (Estoril).

Quatro golos: Trezza (Arouca), André Luiz (Rio Ave) e Sidny Cabral (E. Amadora).