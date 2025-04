Vangelis Pavlidis chegou este domingo aos 15 golos na Liga, ao contribuir para o empate caseiro do Benfica diante do Arouca (2-2).

Na lista de melhores marcadores, o líder continua a ser Viktor Gyökeres, com 31 remates certeiros, e com uma vantagem larga para a concorrência, que começa em Samu. O avançado dos azuis e brancos leva 16 golos, apenas mais um do que Pavlidis.

Consulte a lista dos melhores marcadores da Liga.

31 golos: Gyökeres (Sporting).

16 golos: Samu (FC Porto).

15 golos: Pavlidis (Benfica).

13 golos: Clayton Silva (Rio Ave).

10 golos: Ricardo Horta (Sp. Braga)

9 golos: Marqués (Estoril), Aktürkoglu (Benfica), Cassiano (Casa Pia) e Óscar Aranda (Famalicão).

8 golos: Bruma (Sp. Braga / Benfica), Trincão (Sporting), Galeno (ex-FC Porto), Vinícius Lopes (Santa Clara), Di María (Benfica) e Sorriso (Famalicão).