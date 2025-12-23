Uma semana depois do «hat-trick» que apontou frente ao Moreirense, para a 14.ª jornada da Liga, Pavlidis voltou a revelar-se decisivo para um jogo do Benfica e assinou o único golo das águias na receção ao Famalicão.

No outro jogo desta segunda-feira, Samu ficou em branco e não se conseguiu aproximar da liderança dos melhores marcadores da Liga, mantendo assim os mesmos nove golos de Pedro Gonçalves (Sporting), Pablo (Gil Vicente) e Chuchu Ramírez (Nacional). Recorde-se que esta terça-feira entra em campo o Sporting e Luis Suárez ainda pode mudar as contas desta lista no fim da jornada.

Confira a lista de melhores marcadores do campeonato:

14 golos: Pavlidis (Benfica)

11 golos: Luis Suárez (Sporting)

Dez golos: Clayton (Rio Ave);

Nove golos: Pote (Sporting), Pablo (Gil Vicente), Samu (FC Porto) e Chuchu Ramírez (Nacional);

Oito golos: Schettine (Moreirense);

Seis golos: Begraoui (Estoril) e Ricardo Horta (Sp. Braga);

Cinco golos: Marezi (Alverca), Djouahra (Arouca), Sidny Cabral (Estrela da Amadora), Borja Sainz (FC Porto) e André Luiz (Rio Ave);