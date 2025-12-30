Samu, jogador do FC Porto, continua em boa forma e voltou a mostrá-lo na noite desta segunda-feira.

Frente ao AVS, o espanhol marcou os dois golos do triunfo dos dragões frente ao AVS e atingiu os 11 tentos no Campeonato Nacional. Samu alcançou assim o terceiro lugar na lista dos melhores marcadores, uma classificação liderada por Pavlidis (Benfica) e Suárez (Sporting), ambos com 14 golos marcados.

Confira a lista de melhores marcadores do campeonato:

14 golos: Pavlidis (Benfica) e Luis Suárez (Sporting).

Onze golos: Samu (FC Porto).

Dez golos: Clayton (Rio Ave) e Pablo (Gil Vicente).

Nove golos: Pote (Sporting) e Chuchu Ramírez (Nacional).

Oito golos: Schettine (Moreirense) e Begraoui (Estoril).

Seis golos: Ricardo Horta (Sp. Braga).