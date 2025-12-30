Liga
Liga: Samu bisa e entra para o pódio da lista dos melhores marcadores
Avançado espanhol foi decisivo no triunfo do FC Porto diante do AVS por 2-0
Samu, jogador do FC Porto, continua em boa forma e voltou a mostrá-lo na noite desta segunda-feira.
Frente ao AVS, o espanhol marcou os dois golos do triunfo dos dragões frente ao AVS e atingiu os 11 tentos no Campeonato Nacional. Samu alcançou assim o terceiro lugar na lista dos melhores marcadores, uma classificação liderada por Pavlidis (Benfica) e Suárez (Sporting), ambos com 14 golos marcados.
Confira a lista de melhores marcadores do campeonato:
14 golos: Pavlidis (Benfica) e Luis Suárez (Sporting).
Onze golos: Samu (FC Porto).
Dez golos: Clayton (Rio Ave) e Pablo (Gil Vicente).
Nove golos: Pote (Sporting) e Chuchu Ramírez (Nacional).
Oito golos: Schettine (Moreirense) e Begraoui (Estoril).
Seis golos: Ricardo Horta (Sp. Braga).
