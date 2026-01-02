Liga
Liga: Suárez isola-se na lista de melhores marcadores
Colombiano chega aos 15 golos e escapa a Pavlidis
Luis Suárez marcou o golo do Sporting no empate com o Gil Vicente (1-1) e isolou-se na lista de melhores marcadores da Liga.
Em Barcelos, o avançado colombiano chegou aos 15 golos no campeonato, mais um do que Evangelos Pavlidis, do Benfica, que tem pela frente o Estoril, este sábado.
No terceiro lugar, está Samu, do FC Porto, com 11 golos.
OS MELHORES MARCADORES DA LIGA
15 GOLOS
Pavlidis (Benfica)
14 GOLOS
Pavlidis (Benfica)
Luis Suárez (Sporting)
11 GOLOS
Samu (FC Porto)
10 GOLOS
Pablo (Gil Vicente)
Clayton (Rio Ave)
NOVE GOLOS
Chuchu Ramírez (Nacional)
Pedro Gonçalves (Sporting)
OITO GOLOS
Begraoui (Estoril Praia)
Guilherme Schettine (Moreirense)
SEIS GOLOS
Ricardo Horta (Sporting de Braga)
