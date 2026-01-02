Luis Suárez marcou o golo do Sporting no empate com o Gil Vicente (1-1) e isolou-se na lista de melhores marcadores da Liga.

Em Barcelos, o avançado colombiano chegou aos 15 golos no campeonato, mais um do que Evangelos Pavlidis, do Benfica, que tem pela frente o Estoril, este sábado.

No terceiro lugar, está Samu, do FC Porto, com 11 golos.

OS MELHORES MARCADORES DA LIGA

14 GOLOS

Pavlidis (Benfica)

Luis Suárez (Sporting)

11 GOLOS

Samu (FC Porto)

10 GOLOS

Pablo (Gil Vicente)

Clayton (Rio Ave)

NOVE GOLOS

Chuchu Ramírez (Nacional)

Pedro Gonçalves (Sporting)

OITO GOLOS

Begraoui (Estoril Praia)

Guilherme Schettine (Moreirense)

SEIS GOLOS

Ricardo Horta (Sporting de Braga)