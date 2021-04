Pedro Gonçalves, do Sporting, e Haris Seferovic, do Benfica, partilham agora a liderança da lista de melhores marcadores da Liga.

O internacional sub-21 português marcou no empate do emblema leonino com o Famalicão e chegou aos 16 tentos, a marca que tinha sido atingida na véspera pelo internacional suíço do Benfica, que bisou em Paços de Ferreira.

A lista segue com dois jogadores do FC Porto: Sérgio Oliveira tem doze golos, mais um do que Mehdi Taremi.

Lista dos melhores marcadores:

Haris Seferovic (Benfica) e Pedro Gonçalves (Sporting) - 16 golos

Sérgio Oliveira (FC Porto) - 12 golos

Mehdi Taremi (FC Porto) - 11 golos

Rodrigo Pinho (Marítimo), Beto (Portimonense), Mario Gonzalez (Tondela) e Carlos Júnior (Santa Clara) - 9 golos

Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Óscar Estupiñan (Vitória de Guimarães) - 8 golos