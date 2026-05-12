Suárez mantém distâncias: os melhores marcadores da Liga
Colombiano marcou em Vila do Conde e chegou aos 27 golos, Pavlidis também fez golo e tem 22
Colombiano marcou em Vila do Conde e chegou aos 27 golos, Pavlidis também fez golo e tem 22
O avançado do Sporting, Luis Suárez, continua com vantagem de cinco golos para Vangelis Pavlidis no topo da lista de marcadores da Liga portuguesa, depois de ambos terem marcado na jornada 33, a penúltima do campeonato.
Suárez fez um dos golos na vitória do Sporting ante o Rio Ave, em Vila do Conde, por 4-1, chegando aos 27 na Liga. Pavlidis marcou para fechar o empate do Benfica na receção ao Sporting de Braga (2-2). Ambos marcaram de penálti. Begraoui, que fecha o pódio dos melhores marcadores, não marcou nesta jornada.
Consulte os melhores marcadores da Liga.
27 golos: Luis Suárez (Sporting).
22 golos: Vangelis Pavlidis (Benfica).
20 golos: Yanis Begraoui (Estoril).
16 golos: Rodrigo Zalazar (Sp. Braga) e Chucho Ramírez (Nacional).
14 golos: Ricardo Horta (Sp. Braga).
13 golos: Samu (FC Porto) e Pote (Sporting).
11 golos: Murilo (Gil Vicente).
10 golos: Pablo (Gil Vicente) e Clayton (Rio Ave).
9 golos: Schettine (Moreirense), Marezi (Alverca) e Pau Víctor (Sp. Braga).
8 golos: William Gomes (FC Porto), Alfonso Trezza (Arouca).