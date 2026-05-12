O avançado do Sporting, Luis Suárez, continua com vantagem de cinco golos para Vangelis Pavlidis no topo da lista de marcadores da Liga portuguesa, depois de ambos terem marcado na jornada 33, a penúltima do campeonato.

Suárez fez um dos golos na vitória do Sporting ante o Rio Ave, em Vila do Conde, por 4-1, chegando aos 27 na Liga. Pavlidis marcou para fechar o empate do Benfica na receção ao Sporting de Braga (2-2). Ambos marcaram de penálti. Begraoui, que fecha o pódio dos melhores marcadores, não marcou nesta jornada.