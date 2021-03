Otávio renovou, esta segunda-feira, contrato com o FC Porto até 2025. Após a oficialização do novo vínculo, o médio luso-brasileiro partilhou uma conversa fictícia no WhatsApp com os dragões.



A dada altura da conversa, o jogador de 26 anos pergunta se já pode contar a toda a gente. Após a resposta dos dragões, Otávio grava um áudio a dizer que assinou um novo vínculo válido até 2025.



De seguida, aparecem alguns dos melhores momentos do futebolista com a camisola azul e branca. Veja as imagens no vídeo associado ao artigo.