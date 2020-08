A um ano de terminar contrato com o FC Porto, Alex Telles tem sido associado a vários emblemas de topo do futebol europeu. Numa entrevista a um canal de YouTube dedicado ao Grémio, clube onde despontou, o lateral-esquerdo deu a entender que vai continuar ao serviço dos dragões.



«Comparo o ano do Grémio com os do FC Porto. Vou para a minha quinta época aqui e fui o melhor lateral-esquerdo nas quatro anteriores. Durante a época há vários prémios, como o de melhor defesa e do melhor golo do mês e no meu segundo ano, nos dez meses do campeonato, ganhei cinco vezes o melhor defesa. No ano passado, ganhei duas ou três vezes e neste que agora acabou ganhei três. Ganhei também o golo do mês e ainda um troféu do sindicato dos jogadores. E não é fácil, porque em Portugal há muitos jogadores de qualidade. Ter sido o melhor nesses quatro anos foi muito marcante», referiu.



O internacional brasileiro abordou ainda as críticas que foi recebendo ao longo da carreira, sublinhando que estas já não o afetam como no início.



«Agora encaro de forma mais madura as críticas. Aprendi que as pessoas não são obrigadas a gostar do meu futebol. Só o Messi, o Neymar e o Ronaldo é que são de outro mundo. Aconteceu tudo muito rápido na minha carreira e era normal que num ou outro jogo não tenha correspondido às expetativas. Era muito novo, marcava mal alguns cantos... Na altura não gostava dessas críticas, mas hoje já não as vejo e se vejo já não me importam porque sei que há quem goste de mim e que estou ali para fazer o meu melhor. Sem erros, os jogos ficariam sempre 0-0. As críticas são para o crescimento, hoje em dia estou muito mais maduro», destacou.



O FC Porto arranca esta segunda-feira a pré-temporada e Alex Telles confirmou que estará presente no arranque após um período de férias no Algarve.



«Aluguei uma casa no Algarve. Isto é bonito de mais. Por causa da Covid-19 não quis arriscar ir para o Brasil, mas até podia ter ido. A minha família está toda cá, estamos numa casa em Vilamoura a aproveitar o calor e dia 24 [amanhã] voltamos aos treinos», concluiu.