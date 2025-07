Álvaro Carreras tornou-se no lateral mais caro de sempre a sair da I Liga para o exterior, depois de o Real Madrid ter pagado 50 milhões de euros ao Benfica pela transferência confirmada na segunda-feira.

O jogador de 22 anos chegou à Luz em janeiro de 2024, então emprestado pelo Manchester United, levando os encarnados a pagarem 6 ME meses mais tarde para o contratarem em definitivo aos ingleses.

Apenas um ano e meio depois de chegar a Portugal, num percurso em que realizou 68 jogos e marcou cinco golos pelas águias, Carreras torna-se o lateral que mais dinheiro rendeu a um clube português, entre direitos e esquerdos, superando os 45 ME globais que levaram tanto Pedro Porro como Nuno Mendes do Sporting.

O internacional espanhol Porro saiu para o Tottenham, em janeiro de 2023, primeiro por empréstimo, que rendeu 5 ME aos leões, e depois com a aquisição do passe pelos londrinos, por 40 ME.

Antes disso, o Paris Saint-Germain já tinha efetivado o resgate do internacional Nuno Mendes em moldes idênticos, pagando primeiro 7 ME pela cedência, em 2021/22, para depois garantir o lateral-esquerdo em definitivo, em 2022/23, por 38 ME.

Nélson Semedo, lateral-direito que deixou o Benfica em 2017, para assinar pelo Barcelona, custou 30,5 ME fixos aos catalães, apenas mais 500 mil euros do que rendeu aos encarnados a saída de Fábio Coentrão para o Real Madrid, em 2011, na altura por 30 ME.

Os restantes cinco jogadores que compõem o top-10 saíram todos de Portugal pela «porta» do FC Porto, rendendo aos dragões um total de 108 ME.

O internacional brasileiro Alex Sandro, atualmente no Flamengo, transferiu-se para os italianos da Juventus, em 2015, por 26 ME, enquanto o internacional português Diogo Dalot obrigou o Manchester United a desembolsar 22 ME em 2018.

José Bosingwa trocou o Dragão pelo Chelsea, em 2008, por 20,5 ME, enquanto Ricardo Pereira foi transferido igualmente para Inglaterra, rumo ao Leicester, em 2018, por 20 ME, o mesmo valor que os blues pagaram há mais de 20 anos por Paulo Ferreira, em 2004.

Entre estes laterais, Diogo Dalot foi o que efetuou menos jogos na antecâmara de uma transferência milionária para o estrangeiro, contabilizando somente oito encontros pelos «azuis e brancos» em 2017/18, seis como titular.

No pólo oposto, Bosingwa precisou de completar cinco temporadas no FC Porto, num total de 152 partidas, entre 2003/04 e 2007/08, até rumar aos londrinos, pelos quais viria a sagrar-se campeão europeu em 2011/12, replicando o que tinha alcançado na sua primeira época nos portistas, com José Mourinho ao comando.