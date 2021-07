Antony já está em Portugal para reforçar o Arouca, sabe o Maisfutebol.



O acordo entre as duas partes ainda não está totalmente fechado. Certo é, para já, que o clube recém-promovido à Liga ofereceu três anos de contrato ao atacante brasileiro.



O jogador de 19 anos jogou no Corinthians nas últimas três temporadas por empréstimo do Joinville. Após dezenas de jogos pelas equipas de sub-20 e sub-23, o avançado cumpriu três partidas pela equipa principal do Timão.



O Corinthians tinha possibilidade de contratar Antony em definitivo, mas achou que este não justificava o investimento. O jogador não aceitou a decisão do clube paulista e no jogo contra o São Paulo exibiu o dedo do meio na direção das bancadas após marcar golo.



Após o encontro, Antony foi obrigado a justificar o gesto que teve na altura do golo.



«Hoje tive a felicidade de marcar mais um golo com a camisa do Corinthians. Um clube que aprendi a respeitar, honrar e acima de tudo, a amar. Gostaria de deixar claro que a minha celebração não foi direcionada à instituição em nenhum momento, pois o meu carinho e a minha gratidão pelo Corinthians serão eternos. Só queria deixar isso bem claro e mais uma vez agradecer ao Corinthians e aos adeptos por todo o apoio ao longo do tempo em que tive a honra de vestir essa camisa», escreveu nas redes sociais.



Veja o festejo de Antony: