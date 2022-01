O futebolista brasileiro Bruno Marques está a caminho do Arouca, por empréstimo do Santos, numa cedência que deve ser selada por uma época e meia, até final da temporada 2022/2023 em Portugal.

Segundo apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo, há já acordo entre o Santos e o Arouca e falta apenas finalizar o negócio, entre os dois clubes, com a documentação necessária para a transferência.

A chegada de Bruno Marques a Portugal, porém, vai atrasar em relação ao possível e desejável. Na segunda-feira, antes do treino no Santos, o avançado de 22 anos testou positivo à covid-19 e está a cumprir isolamento no Brasil.

Nesta altura, o período de isolamento no Brasil é de cinco dias, nos casos em que a pessoa esteja assintomática e tenha um teste negativo ao final desse período. Desta forma, é expectável que o Arouca possa receber o atleta no final desta semana.

Com pouco espaço no Santos na época 2021, Bruno Marques fez 15 jogos e um golo pela equipa principal, entre fevereiro e agosto, tendo mesmo jogado na Libertadores e na Taça Sul-Americana. Porém, acabou o ano a jogar pelos sub-23, onde fez um golo num total de seis encontros, o último destes já em outubro. Perdeu espaço para poder afirmar-se na equipa principal e está prestes a iniciar a primeira aventura profissional, no futebol, fora do país natal.