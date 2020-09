O Belenenses está próximo de contratar Afonso Sousa ao FC Porto, sabe o Maisfutebol.

Nesta altura já há acordo entre os dois clubes, segundo foi possível apurar, mas falta o ‘ok’ final do jogador à SAD liderada por Rui Pedro Soares.

Ora, Afonso Sousa vai mudar-se em definitivo para o Belenenses, mas o FC Porto ficará com uma percentagem dos direitos económicos do jovem de 20 anos.

Para o negócio se consumar, falta o clube lisboeta chegar a acordo com os agentes de Afonso Sousa relativamente à duração do contrato e à cláusula de rescisão. Depois disso, o atleta cumprirá os habituais exames médicos e, se tudo correr bem, será oficializado como reforço do Belenenses, o que deve acontecer muito em breve.

Depois de seis épocas ao serviço do FC Porto, Afonso Sousa, neto de António Sousa e filho de Ricardo Sousa, vai mudar-se para o Belenenses. Na equipa de Petit, o médio terá a primeira experiência na I Liga.

Na temporada passada, fez sete golos em 24 jogos pela formação B dos dragões e quatro golos em cinco partidas pelos juniores.