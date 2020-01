O Benfica, através da newsletter diária, garantiu que Raul de Tomás tinha quatro clubes interessados na sua contratação, porque se trata de um jogador altamente valorizado em Espanha. Por isso a venda por 20 milhões de euros é normal.

«Trata-se de uma transação compatível de um jogador formado no Real Madrid com enorme procura, reconhecimento e reputação em Espanha onde, nas últimas três épocas, tinha marcado 53 golos e que aproveitamos para esclarecer que teve quatro clubes espanhóis a manifestarem o seu interesse na sua contratação», pode ler-se.



«Alguns, por ignorância ou má-fé, profundo desconhecimento ou talvez habituados ao desleixo e incompetência de gestão que possibilita a saída de atletas altamente valorizados por valores muito baixos e por vezes até a custo zero, têm naturalmente sempre dificuldade em entender quando confrontados com aquilo que é afinal o normal.»



Por isso, adianta a newsletter, o Benfica apenas transaciona os jogadores «pelo valor que têm» sendo que neste caso se tratou «de um jogador com enorme reputação e procura, nomeadamente no mercado espanhol». O resto, pode ainda ler-se, é «profissionalismo e um exigente trabalho metódico de planeamento e gestão deste tipo de transações».