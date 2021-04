José Marques assinou contrato profissional com o Benfica, revelou o clube.



O extremo, que tento pode jogar no lado direito como no lado esquerdo, chegou ao Seixal em 2019. De resto, o jogador de 16 anos iniciou o percurso no futebol nos iniciados do CA Gândaras RDC, tendo passado pelo CD Lousanense e pela Académica, clube onde esteve durante cinco anos antes de se mudar para as águias.



«Este voto de confiança do Benfica em mim deixa-me muito contente, vou continuar a trabalhar para dar tudo em campo por esta camisola», referiu, à BTV.

Apesar de pertencer aos sub-16, José Marques já jogou pelos sub-17 e pelos sub-17 esta temporada.