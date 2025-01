Com Manu Silva a caminho do Benfica, perceber qual o impacto que o (ainda) médio do Vitória de Guimarães poderá ter no jogo dos encarnados é um exercício que nos leva a explorar os números que tornaram o jovem, de 23 anos, formado no Feirense, num alvo apetecível para vários clubes no mercado de inverno. Compará-los com os de Florentino Luís, com quem, à partida, irá lutar por uma vaga no onze das águias, torna-se inevitável.

Com o precioso auxílio dos dados compilados pelo SofaScore, percebe-se, desde logo, que o nível de rendimento dos dois jogadores não difere muito esta temporada, com Manu a participar em mais jogos (28), mas Florentino a ser mais vezes titular (24 contra 14) e, como consequência, a somar mais minutos.

Ainda assim, o jogador do Vitória lidera nos rankings de golos marcados e de assistências, registo que dá um certo suporte à perceção de que Manu é um jogador mais desenvolto em zonas mais subidas do terreno, mesmo que Florentino até ocupe, em média, espaços mais adiantados ao longo dos jogos. Jogar num candidato ao título quase que o obriga a isso.

O médio dos minhotos impõe-se ainda no capítulo dos alívios e equilibra a balança nos duelos ganhos por jogo. Porém, a partir daqui, Florentino Luís dita leis neste comparativo.

O camisola 61 do Benfica tem melhores médias e percentagens de acerto em passes precisos e bolas longas por jogo, recupera mais bolas do que médio vitoriano e é dominador na estatística de desarmes por jogo: 3,20 contra 1,96.

Números que mostram dois jogadores com caraterísticas e perfis distintos - Manu é mais alto e robusto do que Florentino - e que obrigam a uma natural ponderação pelo estilo de jogo adotado por ambas as equipas. Porque jogar pelo título de campeão nacional pede, por norma, coisas distintas a quem lá chega.