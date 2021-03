O Benfica fez uma consulta por Diego Costa há uns meses, mas desde então o processo não evoluiu.

A SAD encarnada falou na altura com o empresário do jogador, Jorge Mendes, e a possibilidade de contratar o internacional espanhol chegou a ser colocada, mas o interesse no ponta de lança não teve mais continuidade.

Examente por isso, o Benfica garantiu esta quinta-feira que neste momento não decorrem negociações com Diego Costa.

Através de um comunicado publicado no site oficial, o clube assegura que não estão em curso «quaisquer negociações para a contratação do avançado Diego Costa» e que «até ao final da temporada o foco da sua estrutura profissional de futebol está unicamente direcionado para vencer as remanescentes 10 partidas do campeonato e a final da Taça de Portugal».

Certo é que Diego Costa rescindiu com o Atlético Madrid no final de dezembro e é portanto um jogador livre, podendo assinar a custo zero por qualquer clube para a próxima temporada. Aos 32 anos, com um vasto currículo e sendo um jogador livre, é seguro que não será um ponta de lança barato, o que pode obrigar a um esforço suplementar para quem o quiser contratar.

O Benfica não desmentiu, pelo menos até este momento, o interesse no jogador, garantindo apenas que não o está a negociar. O que pode significar que a porta não está completamente fechada no futuro.