Tomás Tavares está muito perto de ser reforço do Boavista.



Segundo foi possível apurar, o lateral-direito do Benfica vai mudar-se para o Bessa por empréstimo de uma época, sendo que os axadrezados ficam com opção de o contratar em definitivo. Faltam, no entanto, acertar alguns detalhes para o negócio ficar concluído.



O defesa de 19 anos perdeu espaço com a chegada de Gilberto e não faz parte dos planos de Jorge Jesus para 2019/20. Lembre-se que Tomás Tavares foi lançado por Bruno Lage na equipa principal do Benfica, tendo feito a sua estreia ante o Leipzig, na Liga dos Campeões.



O Boavista está ainda a negociar as contratações de Bruno Alves de Javi Garcia.