Vasco Teixeira assinou contrato profissional com o Benfica, informou o clube.



O lateral/extremo, de 16 anos, começou a jogar no Fabril e rapidamente chamou a atenção do Sporting, clube onde esteve até 2019 altura em que se mudou para as águias.



Vasco Teixeira, internacional sub-15 em três ocasiões, estreou-se na equipa de sub-19 na época passada.



O Benfica não divulgou a duração do vínculo do jogador.