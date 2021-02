O Boavista esclareceu o negócio de Juninho com o Desportivo de Chaves.



O extremo esteve dez dias a treinar às ordens de Jesualdo, mas acabou por voltar aos flavienses e só rumará ao Bessa na próxima janela de transferências. Os axadrezados informam que o jogador brasileiro será reforço para 2021/22, tal como o Maisfutebol escreveu, e acrescentam que a inviabilização da transferência não está relacionada com incumprimento salarial.



O Boavista refere ainda que após concluída a transferência de Juninho surgiu «um impedimento súbito que nada tem a ver com as despesas correntes da Sociedade (entre as quais salários). O clube frisa que a situação que impediu a inscrição do futebolista na Liga «ficará resolvida nos próximos dias».



Além disso, a Pantera revela que rejeitou propostas por três jogadores do plantel e sublinha que o acionista maioritário «está a cumprir na íntegra tudo o que está contratualizado».



Leia o comunicado do Boavista na íntegra:



A Boavista FC, Futebol SAD, determinada em colocar a vertente desportiva à frente da financeira, recusou liminarmente todas as propostas que recebeu para transferir três jogadores do plantel em janeiro – algumas delas chegaram a ser públicas.

Apesar desta Sociedade entender que o atual plantel tem qualidade mais do que suficiente para cumprir os objetivos desportivos projetados para esta época, assim como para consolidar as bases de um futuro promissor, a Boavista FC, Futebol SAD decidiu avançar para a contratação de Juninho no decorrer do mês de janeiro.

O jogador estava referenciado pelo Boavista FC há vários meses e, perante o interesse crescente de outros clubes, aliado a uma excelente oportunidade de negócio, a SAD optou por garantir desde já a sua contratação.

No entanto, a Boavista FC, Futebol SAD reconhece o surgimento de um impedimento súbito e posterior à contratação do jogador, que nada tem a ver com as despesas correntes da Sociedade (entre as quais salários), mas que acabou por impossibilitar a efetivação, em tempo útil, da sua inscrição na Liga de Clubes durante a janela de mercado que hoje encerra. De referir que esta situação ficará resolvido nos próximos dias.

Nesse sentido, a Boavista FC, Futebol SAD informa que Juninho Vieira será reintegrado no plantel do GD Chaves, sendo que a transferência do jogador ficará adiada para o próximo dia 1 de julho de 2021.

A Boavista FC, Futebol SAD reafirma ainda que o Acionista Maioritário está a cumprir na íntegra tudo o que está contratualizado, sendo igualmente importante explicar que sem o empenho deste teria sido praticamente impossível cumprir com as atuais obrigações do Clube.

Tal como foi público, numa declaração conjunta assinada pelo Conselho de Administração da SAD e o seu Acionista Maioritário, é importante sublinhar que está em marcha uma reestruturação financeira entre o Clube e a SAD - ficará concluída em finais de março. Assim que estiver concluída, esta reestruturação passará a disponibilizar as ferramentas necessárias para evitar a repetição deste tipo de situações num futuro próximo.

Vivemos um momento atípico das nossas vidas, com reflexos inegáveis também no futebol, e que levaram a uma perda significativa de receitas que transformam a gestão diária num verdadeiro desafio. Apesar disso, esta Administração já deu provas da sua capacidade em resolver problemas, por maiores que sejam.

A Boavista FC, Futebol SAD reforça ainda a confiança absoluta em todo o grupo de trabalho da equipa profissional de futebol, que garantiu uma importante vitória frente ao Portimonense no passado sábado, estando certa de que, com o indispensável apoio dos nossos adeptos, continuaremos todos a honrar e prestigiar a história centenária desta grande Instituição.

Conselho de Administração

Boavista FC, Futebol SAD