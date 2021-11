Petit vai voltar ao Boavista para suceder a João Pedro Sousa, de saída para o Al Raed.



Tal como o nosso jornal escreveu na passada terça-feira, o antigo treinador do Belenenses era a hipótese mais forte para assumir o comando dos axadrezados. As duas partes chegaram a acordo e o ex-internacional português prepara-se para regressar a uma casa que já foi a sua entre 2012 e 2015.

Além de ter treinado o Boavista, o técnico de 45 anos conta com passagens por Tondela, Moreirense (em duas ocasiões), Paços de Ferreira, Marítimo e Belenenses, clube que deixou a 19 de outubro.

Petit foi, lembre-se, jogador da pantera entre 2000 e 2002 e, mais tarde, em 2012/13, quando terminou a carreira. Fez parte da equipa que conquistou o título de campeão nacional sob comando de Jaime Pacheco em 2000/01.

Entretanto, alguns minutos após a publicação desta notícia, o Boavista oficializou a saída do até agora treinador dos axadrezados por «mútuo acordo». «A Boavista Futebol Clube, Futebol SAD, foi confrontada com a vontade do treinador em aceitar uma proposta que recebeu de um clube estrangeiro, tendo acedido ao pedido de João Pedro Sousa», pode ler-se.

Logo de seguida, tornou oficial a contratação de Petit, com contrato válido até ao final da temporada 2022/23.

(artigo atualizado às 18h34)