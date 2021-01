Bruno Moreira vai deixar o Rio Ave e está perto de reforçar o Portimonense.

Segundo apurou o Maisfutebol, o clube algarvio já apresentou uma proposta ao avançado português de 33 anos e esta terça-feira haverá uma reunião decisiva para acertar os detalhes da contratação, apesar da concorrência de outros clubes.

Bruno Moreira representou nas últimas duas temporadas e meia o Rio Ave, mas tem perdido espaço na equipa vilacondense. O avançado destacou-se no Paços de Ferreira, tornando-se o melhor marcador da equipa pacense na I Liga (entre 2014 e 2016), tendo na sua carreira tido duas experiências fora do país: no CSKA de Sófia, da Bulgária, em 2013/14, e no Buriram United, da Tailândia, em 2016 e 2017.

A provável chegada de Bruno Moreira não inviabiliza a possível contratação de Hernán Barcos, ponta-de-lança argentino de 36 anos, ex-Sporting, que estava sem clube depois de em 2020 ter representado o Bashundhara Kings, do Bangladesh, e de ter estado vinculado ao Messina, do quarto escalão de Itália.

Outra contratação que está cada vez mais perto de ser consumada pelo Portimonense é a do médio japonês Keisuke Honda, tal como o nosso jornal noticiou.