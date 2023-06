O Casa Pia despediu-se, esta sexta-feira, de Cuca.



O médio terminou contrato com os gansos e encerrou a passagem no clube com 34 jogos e duas assistências. O internacional por Cabo Verde fez parte da equipa que alcançou uma subida histórica à Liga, 83 anos depois da última presença do clube.



Oeiras, 1.º Dezembro, Omonia Aradippou, Felgueiras e Mafra foram os outros clubes que Cuca representou.