Quatro dos cinco defesas centrais do FC Porto estão ausentes dos treinos - por lesão e por presenças nas respetivas seleções - e Sérgio Conceição decidiu recuperar Chidozie. O defesa central tem contrato até 2021, está a ser perseguido pelo Boavista, mas acredita que ainda por ter uma nova vida nos dragões.



«O meu futuro ainda não está decidido. Estou a treinar no FC Porto, a dar o meu melhor e a lutar por uma oportunidade. Tenho de tentar ficar no plantel e depois entrar no onze inicial. Se isso acontecer, claro que ficarei muito contente», disse ao site AOI Football, da Nigéria.



Chidozie falou à mesma publicação sobre a adaptação de Zaidu Sanusi, compatriota e reforço dos dragões. «É um bom jogador e pode ter impacto na equipa. Está a treinar muito bem.»