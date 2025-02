A Liga Portugal divulgou esta segunda-feira, último dia do mercado de transferências de inverno, às 14h, a primeira atualização no que toca às inscrições para as competições profissionais de futebol.

O destaque vai para a inscrição de Osayande Peter Edokpolor, do Benfica. O jovem nigeriano de 18 anos chegou com o rótulo de prodígio daquele país.

Às 19h haverá nova atualização da Liga.

Confira aqui a primeira atualização das inscrições da Liga Portugal:

Gabriel de Jesus Santos - Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional Júnior

Krystian Gustavo da Silva Cubas - Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Augustin de Armas - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Revalidação

Emmanouil Christos Pavlis - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Revalidação

Fabricio Isidoro Fonseca de Jesus - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Francisco Miguel Dinis Guedes - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Revalidação

João Francisco Mendes Cardoso - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Revalidação

Kyriakos Christos Pavlis - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Revalidação

Modibo Keita - Leixões Sport Club - Futebol, SAD - Revalidação

Botche Tcherno Cande - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação

Renato Pantalon - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Nacional

Semeu Commey - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Nacional

Tidjane Badjana - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação

Osayande Peter Edokpolor - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência Internacional Júnior

Danilo Ferreira dos Santos - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Dany Jean - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Tiago Rodrigues dos Reis - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Karel Perez Mendoza - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol SDUQ LDA. - Transferência Internacional

Edney Henrique Santos da Silva - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Cauê Vinícius dos Santos - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ - Transferência Internacional