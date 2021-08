O Estoril fechou nas últimas horas a contratação do jovem avançado brasileiro Arthur Gomes, do Santos. O Maisfutebol sabe que o acordo foi feito de forma amigável e sem custos, com cada clube sendo agora dono de 50% do passe do jogador.

A joia santista, que esteve por empréstimo no Atlético Goianiense no primeiro semestre deste ano e também era alvo dos ingleses do Burnley, é esperado esta terça-feira em Portugal para fazer exames médicos e assinar contrato de três épocas.

Aos 23 anos, Arthur Gomes foi formado no próprio Santos, onde estreou profissionalmente em 2016, e chegou a ser cedido à Chapecoense em 2019.