Declarações do treinador do Arouca, Armando Evangelista, à SportTV, após a vitória por 2-0 ante o Estoril, em jogo da 15.ª jornada da I Liga. Além da abordagem ao jogo, o técnico confirmou que Bukia, ausência notada no jogo desta tarde, está praticamente de saída neste mercado de janeiro:

«Acho que os três pontos ficarem em Arouca faz justiça. Acima de tudo, os meus jogadores foram fantásticos no que este jogo pedia, em termos táticos, climatéricos, de concentração. Da forma que o campo estava, exige muita concentração, a bola tanto bate no relvado e ganha velocidade como pára e isso exige muita concentração, muito foco dentro do jogo. É fácil errar nestas circunstâncias.»

«Acho que interpretaram muito bem quando podíamos jogar curto e tinham espaço e campo para isso, e quando teriam de jogar mais longo: o campo exigiu isso na maior parte do tempo. Aproveitámos isso bem, fizemos dois golos, criámos mais oportunidades, poderíamos ter feito se calhar mais golos e entrar num resultado que nos dava mais tranquilidade, porque sabemos que o 2-0 é um resultado sempre aberto até ao fim. Saio satisfeito, a atitude e a qualidade foram fantásticas.»

«O que me parece é que os adeptos do Arouca podem orgulhar-se do trabalho realizado, do empenho que os atletas têm diariamente. Óbvio que não vamos ganhar todos, nem perder, mas os jogadores vão deixar o máximo. É disso que os adeptos devem orgulhar-se. Queremos olhar para todos os jogos e sermos competitivos, sabendo que não vamos ganhar sempre.»

[Ausência de Bukia:] «O Bukia, entre outros, acaba por ser fruto daquilo que eles têm feito, sabemos quando as coisas resultam em termos coletivos, há individualidades que vão sobressaindo e o Bukia está num processo de negociação para sair, é tão simples quanto isso, havendo uma percentagem elevada de que o Bukia irá deixar o Arouca, isto muito fruto do trabalho coletivo que esta equipa tem desenvolvido. Hoje é o Bukia, provavelmente amanhã poderá ser outro.»