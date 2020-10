Fábio Coentrão está, aos 32 anos, de regresso ao futebol. O lateral esquerdo vai assinar esta terça-feira com o Rio Ave por uma temporada, estando nesta altura a cumprir todas as formalidades para rubricar o contrato com o clube de Vila do Conde.

Recorde-se que este é um regresso de Fábio Coentrão ao futebol, ele que durante a época passada não encontrou clube, pelo que ficou todo o ano parado.

Fábio Coentrão jogou pela última vez na época 2018-19, precisamente no Rio Ave, clube onde fez toda a formação. Antes disso brilhou ao serviço de clubes como o Benfica, o Real Madrid, o Mónaco e o Rio Ave.