Gustavo Assunção vai sair do Famalicão e mudar-se para o Galatasaray, confirmou o Maisfutebol.



O capitão dos famalicenses perdeu o estatuto de indiscutível com a chegada de Ivo Vieira e via com bons olhos a possibilidade de sair. O médio luso-brasileiro chegou aos minhotos proveniente do Atlético de Madrid e agarrou um lugar na equipa de João Pedro Sousa, tendo disputado 37 jogos em 2019/20.



Apesar de ter contrato com o Famalicão até 2025 e estar blindado com uma cláusula de 50 milhões de euros, Gustavo Assunção é esperado ainda esta quarta-feira na Turquia, último dia da janela de transferências, para formalizar a mudança para o Galatasaray.



De resto, o presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, já tinha admitido a hipótese de perder o jogador de 21 anos nesta janela de mercado.



Filho do antigo jogador do FC Porto, Paulo Assunção, Gustavo despede-se do Famalicão com 69 jogos e um golo.