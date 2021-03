Otávio e o FC Porto fecharam o acordo para a renovação de contrato, sabe o Maisfutebol.

O presidente dos dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa, revelou na semana passada que o processo de renovação do médio estava próximo de ficar concluído. Neste momento, as duas partes já alcançaram um acordo e a oficialização do novo vínculo está iminente.

Otávio vai auferir um valor ligeiramente inferior aos três milhões limpos por temporada e ficará vinculado ao clube portista até 2025, ou seja, por mais quatro anos. Refira-se que o processo negocial contou com a participação de Evandro Schmidt, representante do futebolista, e da PP Sports.

Lembre-se que Otávio já tem nacionalidade portuguesa, o que lhe permite ser elegível para a seleção nacional. De resto, Sérgio Conceição abordou recentemente o tema, deixando elogios à qualidade do jogador de 26 anos, embora tenha preferido não se intrometer nas escolhas de Fernando Santos.

Otávio foi contratado pelo FC Porto ao Internacional em 2014 e após ano e meio cedido ao Vitória, voltou ao Dragão, assumindo-se como uma das figuras da equipa após a chegada de Sérgio Conceição.

[artigo atualizado às 16h38]