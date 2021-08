Ídolo do FC Porto, Alex Telles teve uma participação decisiva na contratação de Wendell. O lateral esquerdo do Manchester United ligou para o compatriota nos últimos dias e, sabe o Maisfutebol, explicou em detalhe toda a estrutura dos dragões, dos adeptos ao treinador Sérgio Conceição, dos jogadores portistas aos adversários dentro de campo.

Os conselhos e as dicas de Alex Telles, que jogou com Wendell no Grémio de Porto Alegre, acabaram por pesar na escolha do esquerdino contratado junto ao Bayer Leverkusen por quatro milhões de euros, mesmo com a forte concorrência do Benfica, que seguiu o dossier de perto até ao último minuto do acerto com o emblema azul e branco.

Decidido a deixar esta temporada o futebol alemão, onde chegou em 2014, Wendell, que assinou contrato até junho de 2025, também fez valer a palavra dada aos dirigentes do FC Porto, com quem já tinha um princípio de acordo muito bem encaminhado há dias.

Não é a primeira vez que Alex Telles serve como uma espécie de «influenciador» de uma negociação a favor do antigo clube. O jogador do Manchester United ambém trocou impressões positivas com outro brasileiro, o avançado Pepê, que deixou o Grémio para ser o primeiro reforço oficial dos dragões para atacar a nova época.