FC Porto e Valência não chegaram a acordo para a transferência de Diogo Leite, sabe o Maisfutebol.



Tal como o nosso jornal escreveu, os dragões pretendiam encaixar logo à partida 20 milhões de euros pela venda do defesa-central de 21 anos. No entanto, o emblema «che» estava disposto a desembolsar 15 milhões de euros mais cinco em variáveis, proposta que os azuis e brancos não aceitaram.



Assim sendo, Diogo Leite continuará a treinar no Olival integrado no plantel de Sérgio Conceição enquanto não resolve o seu futuro. Porém, é importante salientar que o fim das negociações com o Valência não significam a permanência em definitivo do campeão europeu de sub-19 no clube.

Diogo Leite, que se formou no FC Porto e leva 12 anos no clube, completou a sua segunda temporada na equipa principal com 18 jogos e um golo, depois de seis jogos e um golo na época de estreia.