Gonçalo Machado assinou contrato profissional com o FC Porto.



O guarda-redes de 18 anos chegou aos dragões em 2014, proveniente do Mondinense e fica ligado aos dragões até 2023.



Com 1,92m, Gonçalo Machado atravessou todos os escalões da formação dos azuis e brancos, com um empréstimo ao Padroense na temporada 2018/19, até chegar ao plantel de sub-19 no ano anterior.