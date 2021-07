Mamadou Loum está de saída do FC Porto para reforçar o Alavés, confirmou o Maisfutebol junto de fonte do clube espanhol.



Juntamente com Rodrigo Conceição e Tomás Esteves, o senegalês não foi convocado por Sérgio Conceição para o estágio que os dragões vão fazer no Algarve. Apesar de confirmar a chegada do médio por empréstimo, fonte do emblema basco recusou confirmar se o negócio inclui opção de compra.



Loum foi contrato pelos azuis e brancos a pedido de Sérgio Conceição em janeiro de 2019 a troco de 7,5 milhões de euros, tendo o Sp. Braga ficado com 25 por cento de uma futura venda do jogador. Desde então o futebolista de 24 anos cumpriu apenas 23 jogos e teve um desentendimento com Pepe em plelno relvado após o encontro frente ao Farense, a 25 de janeiro deste ano.



O Alavés, recorde-se, terminou a última edição da Liga espanhola no 16.º lugar.