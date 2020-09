Rui Pedro desvinculou-se do FC Porto e está muito perto de voltar ao Leixões.



O avançado de 22 anos chegou a acordo com os dragões para o terminar o contrato válido até 2021, estando o regresso ao Mar em vias de se concretizar.



O internacional jovem português estreou-se na equipa principal do FC Porto pela mão de Nuno Espírito Santo a 3 de dezembro de 2016 frente ao Sp. Braga. Rui Pedro acabou por ser o herói portista ao marcar o golo do triunfo no último minuto. No entanto, nunca acabou por corresponder às expectativas.



Lembre-se que Rui Pedro esteve cedido pelo FC Porto nas últimas três épocas a Boavista, Varzim, Granada B e Leixões.