Depois de ter dado conta do acordo com o Barcelona, o Benfica divulgou a primeira imagem de Tobido com a camisola do clube.



Numa foto divulgada nas redes sociais, é possível ver o defesa francês a segurar uma camisola das águias com o número 18 junto a Rui Costa.



O internacional sub-20 gaulês chega à Luz por empréstimo do Barça a troco de dois milhões de euros. O Benfica fica com a hipótese de garantir Todibo em definitivo por 20 milhões de euros. Se no final da próxima época a SAD encarnada avançar para a contratação, estes dois milhões serão descontados nos 20 milhões contratualizados inicialmente.



Todibo, de 20 anos, concluiu a formação no Toulouse e foi recrutado pelo Barcelona em janeiro de 2019. Após cinco jogos na equipa principal dos blaugranas, o jovem jogador foi cedido ao Schalke 04.