O Galatasaray pretende contratar Bruno Wilson ao Tondela, sabe o Maisfutebol.



O emblema turco já se informaram acerca das condições para recrutar o defesa junto dos beirões e pretendem fazer chegar uma proposta concreta na reabertura do mercado.



O defesa, neto de Mário Wilson, afirmou-se como titular na equipa de Natxo González tendo disputado 14 jogos. O jogador de 22 anos, formado no Sp. Braga, tem um golo na Liga anotado frente ao Sporting.



Lembre-se que é comum o Galatasaray contratar em Portugal, tendo no ano passado garantido Marcão, futebolista que pertencia ao Desp. Chaves.