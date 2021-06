O Gil Vicente está a tentar negociar a aquisição de Zé Carlos, lateral-direito de 22 anos do Sporting de Braga, apurou o Maisfutebol.

O acordo pelo jogador de 22 anos, a concretizar-se, será sempre por empréstimo sem opção de compra e levará o jovem defesa a uma curta mudança, de Braga para Barcelos.

Recrutado pelos bracarenses ao Leixões no verão de 2020, Zé Carlos fez, na primeira época no Sporting de Braga, um total de dez jogos, quatro deles na Liga, três na Liga Europa e três na Taça de Portugal. Tem contrato até 2024.

Além do Leixões, onde fez praticamente toda a formação, Zé Carlos jogou no Leça, onde se destacou como sénior nas distritais da AF Porto e depois no Campeonato de Portugal, entre 2017 e 2019.