Ricardo Soares é forte hipótese para suceder a Rui Almeida no comando técnico do Gil Vicente, apurou o Maisfutebol.



Ricardo Soares começou a época no banco do Moreirense, mas saiu dos «cónegos» na última segunda-feira. Escassos dias depois, o treinador de 45 anos está perto de mudar-se para o emblema de Barcelos.



Tal como o nosso jornal avançou em primeira mão, o Gil Vicente está a negociar a saída de Rui Almeida depois de o técnico ter somado apenas uma vitória em sete jogos da Liga. Contactada pelo Maisfutebol, fonte do clube não confirmou o sucessor do treinador de 50 anos.



Ricardo Soares prepara-se assim para orientar o terceiro clube no patamar mais alto do futebol nacional após passagens por Desp. Aves (2017/18) e Moreirense.