O futebolista argentino Joaquín Pereyra está perto de rumar ao futebol português para reforçar o Famalicão, apurou o Maisfutebol com várias fontes próximas ao processo.

O jogador de 21 anos do Rosario Central, clube no qual fez a formação até subir em definitivo a sénior na época 2016/2017, tem em cima da mesa um acordo de empréstimo com opção de compra por parte do emblema famalicense.

Pereyra, que já foi apontado como pretensão do Sporting por um dirigente do Rosario, tem contrato com o emblema sul-americano até 2022.

Na época 2019/2020, Pereyra fez 18 jogos oficiais pelo Rosario.