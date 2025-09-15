José Mota de saída do comando do AVS
Treinador de 61 anos não resistiu aos maus resultados no início da temporada
Eis a primeira «chicotada» na Liga. Depois de cinco jornadas decorridas, José Mota vai deixar o comando técnico do AVS, confirmou o Maisfutebol.
O treinador de 61 anos não resistiu aos maus resultados neste início da temporada e acabou por ser demitido após quatro derrotas e um empate, deixando a formação da Vila das Aves no 17.º lugar da classificação.
O desaire frente ao Estoril por 3-1 foi a «gota de água» para a direção, mesmo com José Mota a ser muito crítico para com a sua equipa no final do encontro.
«Não pode de forma alguma acontecer aquele momento, por exemplo, do primeiro golo, em que à entrada da área, o jogador parecia o Maradona e leva, portanto, a bola como quer e lhe apetece e finaliza para fazer um golo. Foi uma passividade incrível. Não pode acontecer na primeira liga, na segunda, nem na terceira. Portanto, é incrível. Acho que houve demasiada infantilidade nesse tipo de abordagem», disse na Flash Interview da Sport TV.
José Mota foi contratado no final da última temporada e conseguiu salvar o AVS da despromoção, depois de eliminar o Vizela no play-off.
Nesta breve passagem pela Vila das Aves, o técnico conseguiu apenas dois triunfos em nove jogos.